Regierung in Moskau ‌ist sich der Probleme bewusst

Unter der Führung eines Teams erfahrener Wirtschaftsbeamter unter Präsident Wladimir Putin hat Russland in den ‌vergangenen vier Jahren trotz rund 24'000 westlicher Sanktionen ein höheres Durchschnittswachstum als die Euro-Zone verzeichnet. Hohe Zinsen, höhere Steuern, steigende Preise und ein Abschlag von 20 Dollar pro Barrel für russisches Öl fordern nun jedoch ihren Tribut. Das gilt selbst für die Wohlstandsinsel Moskau, einen Ballungsraum mit 22 Millionen Einwohnern. ​Schilder mit ​der Aufschrift «Zu vermieten» sind in den Geschäften der Hauptstadt inzwischen weit verbreitet. ⁠Der Absatz von neuen leichten Nutzfahrzeugen und Lastwagen, ein Indikator für den Zustand von Einzelhandel ​und Bauindustrie, sank 2025 um ⁠38 Prozent auf 147.000 Fahrzeuge. Er ist in den ersten Wochen dieses Jahres weiter gefallen, wie die Agentur Autostat meldete.