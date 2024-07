Deutschland

Die Bundesregierung will Insidern zufolge bis 2029 sämtliche Mobilfunk-Bauteile von Huawei und ZTE aus dem 5G-Mobilfunknetz verbannen. Das sogenannte Kernnetz darf bis 2026 keine Bauteile der als kritisch erachteten Hersteller mehr enthalten. Ab 2029 sollen auch die Netzmanagement-Systeme ohne Produkte der chinesischen Firmen auskommen. Laut Bundesinnenministerium wird die Prüfung zu kritischen Komponenten in 5G-Netzen in Kürze abgeschlossen.