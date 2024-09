Es folgte an diesem Tag das nackte Chaos an den Märkten. Der Franken, der vier Jahre lang an der Kursgrenze von 1,20 geklebt hatte, wurde in die Freiheit entlassen und wertete sich am selben Tag zeitweise 40 Prozent auf. Der Swiss Market Index (SMI) verlor in zwei Handelstagen 16 Prozent. Niemals zuvor erschütterte ein Ereignis "made in Switzerland" die Finanzmärkte weltweit so heftig wie die Aufhebung der Kursuntergrenze.