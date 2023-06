"In der Vergangenheit wussten wir, wo die Gefahren lauerten. Jetzt wissen wir es nicht mehr. Wir wissen nur, dass sie sich irgendwo flussabwärts befinden", sagte Leif Tollefsen, der beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz die Abteilung gegen Waffen-Kontaminierung leitet, in einer am Donnerstag verbreiteten Tonaufzeichnung. "Die Nachrichten, die uns erreichen, sorgen bei uns für gewisses Entsetzen." Tollefsen verwies darauf, dass etwa Minen aus dem Zweiten Weltkrieg, die 2015 in Dänemark unter Wasser entdeckt worden waren, immer noch funktionsfähig gewesen seien. Wieviele Minen und nicht gezündete oder explodierte Kampfgeschosse in dem von dem Dammbruch betroffenen ukrainischen Gebiet liegen, konnte der Experte nicht sagen. "Wir wissen nur, die Zahlen sind immens."