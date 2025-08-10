Ein Grund: Während europäische Anlagen mit dem teureren Rohstoff Naphtha arbeiten - nicht zuletzt, weil Ethan hierzulande kaum verfügbar ist und die Infrastruktur auf Naphtha ausgelegt wurde - setzen Wettbewerber in den USA und im Nahen Osten auf Ethan, ein günstigeres Nebenprodukt aus der Schiefergasförderung. Laut einer Präsentation von Eni vom März kostet die Produktion einer Tonne Ethylen in Europa mit Naphtha rund 800 Dollar – in den USA mit Ethan sind es weniger als 400 Dollar, im Nahen Osten sogar nur rund 200 Dollar.