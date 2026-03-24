Robinson, der aus Grossbritannien stammt und als Professor an der Harvard University tätig ist, sieht aber auch, dass Länder mit extraktiven Institutionen in den letzten Jahren auf dem Vormarsch sind. Robinson nennt dies eine «Reverse Wave», quasi eine umgekehrte Welle. Die Gründe sieht er im wirtschaftlichen Aufstieg Chinas, im Angriff Russlands auf die Ukraine und den politischen Folgen in Europa - aber auch in der zweiten Präsidentschaft von Donald Trump in den USA.