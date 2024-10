Die Konten der Schweizer Kundinnen und Kunden werden zudem nach und nach von der britischen Revolut-Einheit zur europäischen Revolut Bank UAB mit Sitz in Litauen überführt. Ein «wichtiger Meilenstein» sei das neue Angebot einer «breiten Palette an Anlageprodukten» auf dem Schweizer Markt, teilte das Finanzunternehmen am Dienstag mit. Das Angebot umfasst vorerst allerdings erst EU- und US-Aktien sowie europäische Fondsprodukte. Das Produktportfolio solle aber sukzessive um weitere Angebote ergänzt werden, heisst es.