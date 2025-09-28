Doch als die Nutzerzahlen explodierten und die Ergebnisse überzeugten, begann auch Kelsch umzudenken. «Wir haben im Laufe der Jahre viele Trends kommen und gehen sehen, die versprachen, Ergebnisse zu liefern — aber nichts war so wie das hier», sagt sie heute. «Das meiste führte zu Frustration und negativen Erfahrungen. Das hier ist das erste in 25 Jahren, das zu dem passt, was ich immer gelehrt habe.»