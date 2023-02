Viele Marktexperten rechnen in den USA und in der Eurozone mit einer Rezession. Dem Wirtschaftsabschwung wird sich in einem solchem Fall auch die Schweiz und der Schweizer Aktienmarkt nicht entziehen können - allerdings weniger stark als andere Börsenplätze, schreibt die Bank Bantleon in einer Mitteilung. Dies unter anderem wegen der geringeren Abhängigkeit vom Gas als Energieträger, des tieferen Stromkostenanstiegs und der geringeren Inflation.