Die Darstellung dieser Situation geht aus einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde und auf Antworten auf von rund 15'000 Betrieben basiert. Während 26 Prozent reduzieren wollen, planen 15 Prozent mit einer Ausweitung und 59 Prozent mit einer gleichbleibenden Zahl an Ausbildungsplätzen. In Betrieben, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind, wollen sogar vier von zehn ihr Angebot verringern. Das sorge aber für ein Dilemma: Werde heute zu wenig ausbilde, habe morgen zu wenig Fachkräfte, sagte DIHK-Experte Achim Dercks. Zwei Drittel der Firmen übernähmen trotz Defiziten alle Azubis nach der Ausbildung.