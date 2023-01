53 Prozent rechnen in den kommenden zwölf Monaten mit einem Rückgang der Wirtschaftstätigkeit, wie aus einer am Montag veröffentlichten Umfrage der National Association of Business Economics (NABE) hervorgeht. Drei Prozent sehen die weltgrösste Volkswirtschaft bereits in eine Rezession. In der vorangegangenen Umfrage vom Oktober 2022 gaben allerdings noch 64 Prozent der Befragten an, dass sich die US-Wirtschaft entweder bereits in einer Rezession befindet oder binnen zwölf Monaten in eine abgleiten werden.