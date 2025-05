«Der Mangel an Verlässlichkeit bei der gegenwärtigen US-Administration birgt jederzeit die Gefahr, wichtige Einflussgrössen für das Funktionieren eines reibungsfreien Welthandels unter Druck zu setzen, wie die US-Staatsanleihenkurse oder den Wechselkurs des US-Dollar», sagte IMK-Konjunkturexperte Thomas Theobald. Überdies blieben trotz des temporären Zurückruderns der US-Regierung in vielen Fällen Basiszölle in Kraft – etwa zehn Prozent für Lieferungen aus der EU, 30 Prozent für Importe aus China. Diese lägen «deutlich oberhalb jener Zollsätze, die vor Trumps Amtseinführung galten», so Theobald.