Für laufende vierte Quartal von Oktober bis Dezember sei das Risiko auf 80,8 Prozent gestiegen, wie aus dem Reuters am Donnerstag vorliegenden Indikator des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) hervorgeht. Anfang September betrug die Wahrscheinlichkeit für die folgenden drei Monate noch 64,1 Prozent. Das nach dem Ampelsystem arbeitende Frühwarninstrument steht wie in den Vormonaten auf "rot", was auf eine akute Rezessionsgefahr hinweist.