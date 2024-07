Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in Deutschland liegt im Zeitraum Juli bis Ende September bei 44,4 Prozent, wie das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) am Montag zu seinem Indikator mitteilte. Anfang Juni betrug sie für die folgenden drei Monate noch 39,5 Prozent. Das Risiko, dass die Wirtschaft in den nächsten drei Monaten eine Rezession durchläuft, ist damit in den vergangenen Wochen erstmals etwas gestiegen, nachdem es sich zuvor viermal in Folge vermindert hatte.