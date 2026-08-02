Die anhaltende Trockenheit lässt die Wasserstände des Rheins, der ​zu den meistbefahrenen Binnenwasserstrassen der Welt gehört, immer weiter sinken. An der wichtigen Engstelle Kaub nahe Koblenz fiel der Pegel vergangene Woche auf 30 Zentimeter. Die Wasserstrassen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) rechnet bis Freitag mit einem weiteren Rückgang auf etwa 25 Zentimeter - damit würde das im Oktober 2018 markierte Rekordtief erneut erreicht. «Da die Pegel Anfang August kaum sprunghaft wieder über die kritische Grenze steigen ‌dürften, sollte die Transportleistung auch im kommenden Monat noch einige Zeit durch das Niedrigwasser beeinträchtigt sein», sagte IfW-Experte Kooths. Über den Rhein werden Rohstoffe wie Getreide, Mineralien, Erze, Kohle und Ölprodukte wie Benzin transportiert.