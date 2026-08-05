Die Lage an der wichtigen Rhein-Engstelle Kaub hat sich zuletzt weiter ‌verschärft: Am Mittwochmorgen wurden nur noch 23 Zentimeter gemessen, ein historisches Tief. Neue Rekorde sollen schon in den ​kommenden Tagen folgen: Bis Samstag soll der Pegelstand auf 18 Zentimeter sinken, wie aus Prognosen der Wasserstrassen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes hervorgeht. Die Engstelle Kaub liegt in Rheinland-Pfalz in der Nähe der Loreley und ist für die Binnenschifffahrt enorm wichtig. Der Pegelstand ist ein Referenzwert für die Schifffahrt, der Rhein ist in ‌Kaub tatsächlich noch gut einen ​Meter tiefer.