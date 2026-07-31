Das hat wirtschaftliche Folgen, da Frachtschiffe nur mit einem Bruchteil der möglichen Kapazität beladen werden können. Das treibt die Transportkosten in die Höhe. «Die Wasserstände im Rhein sind derzeit sehr niedrig», ‌erklärte der Spezialchemie-Konzern Evonik. «Das erschwert die Gütertransporte per Binnenschiff zum und vom Chemiepark Marl zusehends.» Evonik prüft daher die Verlagerung von Gütertransporten auf andere Verkehrsträger wie Schiene ​oder Strasse sowie den Transport durch Pipelines. Die anderen ​grossen Standorte von Evonik in Hanau, Essen-Goldschmidt, Darmstadt, Wesseling ​und Rheinfelden sind den Angaben zufolge vom Niedrigwasser bislang nicht oder nur in begrenztem ‌Umfang betroffen. «Unsere Produktion läuft.» Grundsätzlich werde etwa durch Lagerbestände von Rohstoffen vorgesorgt.