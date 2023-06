Einzelheiten zu den Gesprächen mit den Nato-Vertretern nannte Papperger nicht. In erster Linie sei es gegangen "um die Kapazitäten, die wir haben, und wie viel Kapazität wir aufbauen müssen, so dass wir in den nächsten zehn Jahren in Europa und in der Nato sicher sind." Die Allianz dürfte in den kommenden Monaten sehr präzise Zahlen herausgeben, wie viel industrielle Kapazität gebraucht werde. "Im letzten Jahr ist nicht sonderlich viel passiert", sagte er zu den Plänen und Budgets der Staaten. "Aber in diesem Jahr wird wahrscheinlich alles passieren. Wir erwarten, dass in den nächsten Wochen und Monaten viele, viele Aufträge platziert werden, viele Milliarden auch platziert werden für Rheinmetall. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg."