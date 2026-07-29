Die Erlöse legten ⁠im zweiten Quartal um 69 Prozent zu ‌auf knapp 3,3 Milliarden ‌Euro, wie ​Rheinmetall am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Der Betriebsgewinn verbesserte sich demnach um fast ein ‌Fünftel auf 562 Millionen Euro. Damit sei das Ergebnis deutlich besser als von ​Analysten erwartet. Alle Segmente ​hätten zu dem ​Anstieg beigetragen.