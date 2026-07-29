Die Erlöse legten im zweiten Quartal um 69 Prozent zu auf knapp 3,3 Milliarden Euro, wie Rheinmetall am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Der Betriebsgewinn verbesserte sich demnach um fast ein Fünftel auf 562 Millionen Euro. Damit sei das Ergebnis deutlich besser als von Analysten erwartet. Alle Segmente hätten zu dem Anstieg beigetragen.
Der Auftragsbestand kletterte den Angaben zufolge über die Schwelle von 80 Milliarden Euro, unter anderem dank eines Munitionsauftrags der Bundeswehr und eines Auftragspakets mit Rumänien. Weil sich Anzahlungen verschoben hätten, sei allerdings mit einem operativen Barmittelabfluss im zweiten Quartal zu rechnen.
Die Rheinmetall-Aktien reagierten auf die Resultate positiv und stiegen zeitweise über 5,1 Prozent auf 1143 Euro an.
(Reuters)