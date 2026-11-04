Im Projekt «Arminius» plant die Bundeswehr ​eine umfassende Bestellung von Radpanzern des Typs Boxer in verschiedenen Fahrzeugvarianten, die von Rheinmetall und ‌KNDS produziert werden. In Branchenkreisen war in der Vergangenheit von bis zu 3000 Fahrzeugen die Rede gewesen. Im August hatte sich Konzernchef Armin Papperger im Reuters-Interview noch zuversichtlich ​gezeigt, ​dass es einen Vertrag mit dem ⁠Bund bis Jahresende geben werde. Er hatte das ​Volumen eines ersten Auftrags ⁠für Rheinmetall auf 12,4 Milliarden Euro veranschlagt. Weitere Bestellungen und Service-Aufträge sollten ‌folgen.