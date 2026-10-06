Pro Jahr sollen in Neuss etwa 50 Satelliten hergestellt werden, Anfang 2027 soll der erste Neusser Satellit mit einer Trägerrakete von SpaceX in den Orbit gebracht werden und dort seine Bahnen ziehen. Die Aufnahmen werden an die Bundeswehr und andere Armeen verkauft. Rheinmetall und Iceye haben einen mehrjährigen Vertrag mit der Bundeswehr im Wert von 1,7 Milliarden Euro. Neu bekannt wurde, dass sich die Bundeswehr einen exklusiven Zugriff auf eine nicht genannte Anzahl von SAR-Satelliten gesichert hat, um möglichst schnell Aufnahmen zu bekommen.