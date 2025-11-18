«Auterion, wir haben Aktien von ihnen gekauft», sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Dienstag im Gespräch mit Analysten. Die Transaktion sei vor wenigen Tagen über die Bühne gegangen. Ein Rheinmetall-Sprecher wollte sich noch nicht zu Details äussern. Rheinmetall entwickelt zusammen mit Auterion Betriebssysteme für Kampfdrohnen.