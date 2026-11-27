Die Düsseldorfer hatten aufgrund einer Verzögerung von Grossaufträgen zuletzt schon ihre Umsatz- und Gewinnprognosen für das laufende Jahr ​gesenkt. Hintergrund der Entwicklungen sind auch Entscheidungen ​des Bundes: Bremste im vergangenen ​August der Stopp des milliardenschweren Fregatten-Programms F-126, sind es nun Verzögerungen ‌beim erwarteten Grossauftrag der Bundeswehr für Radpanzer des Typs Boxer. Der Bund verhandele bei diesem für Rheinmetall zentralen Rüstungsprojekt «Arminius» ​hart ​um die Preise, sagte ⁠Konzernchef Armin Papperger. Er werde den ​Vertrag aber nur unterzeichnen, ⁠wenn er ausreichende Profitabilität garantiere, fügte er hinzu.