Rheinmetall hatte ‌nach eigenen Angaben zuletzt noch mit zwei Bietern über den Verkauf verhandelt. Die Gespräche dauerten an, sagte ein ​Sprecher ​nun. Der Düsseldorfer Konzern ⁠hatte die Sparte zum Verkauf gestellt, ​die mit rückläufigen ⁠Umsätzen und Gewinnen kämpft. Der Power Systems genannte ‌Bereich, der Teile für die kriselnde Autoindustrie fertigt, gehört nicht mehr zum Kerngeschäft des Dax-Konzerns. ‌Rheinmetall will sich auf das profitable und ​aktuell stark wachsende Rüstungsgeschäft konzentrieren.