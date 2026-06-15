Ukrainekrieg offenbart Gleitbomben-Problem

Gleitbomben entwickeln im Ukraine-Krieg eine zerstörerische Wirkung. Russische Flugzeuge bringen sie an die Grenze oder an die Front, entkoppeln sie und lassen sie dann die letzte Strecke durch die Luft gleiten. Da sie keine Hitzesignatur haben, sind sie für die Flugabwehr schwer zu erkennen -Flugabwehrgeschütze eignen sich nicht. Nun sollen Lenkflugkörper entwickelt und gebaut werden, die diese Gefahr entschärfen und das Kosten-Nutzen-Verhältnis zumindest halbwegs in Einklang bringen können.