Trump mag starke und autoritäre Führer. Über die spezielle Beziehung zwischen Trump und Putin ranken sich allerlei Gerüchte und Spekulationen. Was ist da dran?

Das weiss niemand. Hat Putin Trump hereingelegt? Ebenso wenig. Michael Ignatieff hat kürzlich in der 'Financial Times' den ausgezeichneten Essay 'Canada, Trump and the New World Order' geschrieben. Er weist auf Shakespeares Satz hin, dass im Wahnsinn Methode steckt. Man muss also schauen, was die westliche Elite bei Trump als Wahnsinn ansieht. Trump will die Vorherrschaft über seine eigene Hegemonie, in Kanada, USA, Mexiko, Grönland, und sagt: Lasst mich hier einfach in Ruhe. Ich werde hier machen, was ich will. Hätten Sie jemals gedacht, dass Frankreich und Deutschland die Vereinigten Staaten daran erinnern müssten, dass Grönland unter den EU-Verteidigungspakt fällt?