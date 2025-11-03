Der Umsatz von LVMH legte organisch um ein Prozent zu, wie die Quartalszahlen von Mitte Oktober zeigen. Daraufhin legte der Aktienkurs von LVMH an der Pariser Börse zweistellig zu, und zog europaweit die Luxusgüterpapiere ins Plus. Laut Beobachtern erscheinen nach den besser als erwarteten LVMH-Ergebnissen viele Sorgen der Branche - Zölle, Nachfrageschwäche in China und dergleichen - in einem anderen Licht. Analysten erwarten nun, dass der ganze Sektor im dritten Quartal besser als abschneiden wird - allen vor an Richemont, weil es beim Genfer Konzern die meisten Parallelen zu LVMH gebe.