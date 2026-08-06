Auch Analysten gehen von einem positiven Momentum aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt weiterhin 3 Prozent über dem aktuellen Kursniveau bei 203,53 Franken - ein Allzeithoch. Entsprechend positiv wird die Aktie bewertet: Von 28 Experten raten 15 zum Kauf, zwölf empfehlen Halten und einer einen Verkauf. Das durchschnittliche Rating hat sich zuletzt allerdings leicht zu Ungunsten des Konzerns entwickelt: Im Frühjahr empfahlen noch 18 von 27 Analysten den Kauf, bei null Verkaufsempfehlungen. Der starke Kursanstieg ist demnach nicht allen geheuer.