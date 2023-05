Der für die Basler Kantonalbank tätige Analyst zögert nicht lange und hebt sein Kursziel auf Basis der vorliegenden Zahlen auf 170 (zuvor 160) Franken an. Seines Erachtens fallen die Ergebnisse von Richemont sehr gut aus. Den Vergleich mit dem Rivalen LVMH müsse das Unternehmen nicht scheuen, schneide es doch in den beiden Bereichen Schmuck und Uhren mindestens genauso gut ab. Noch sei das Geschäft in China beziehungsweise jenes mit chinesischen Touristen nicht so richtig auf Touren gekommen. Dennoch sieht der Experte den Luxusgüterhersteller künftig überdurchschnittlich davon profitieren. Er hält deshalb mit "Übergewichten" an seiner Kaufempfehlung fest.