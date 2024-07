Dank dem Wachstum im Schmuckgeschäft und der sehr guten Entwicklung in Japan seien die Umsatzzahlen von Richemont ziemlich genau wie erwartet ausgefallen, hält Patrik Schwendimann von der ZKB fest. Angesichts der tieferen Vergleichsbasis in den kommenden Quartalen rechnet der Branchenexperte unverändert mit einer Wachstumsbeschleunigung auf 6 Prozent im Gesamtjahr 2024/25. Allerdings werde auch für die Börse entscheidend sein, in welche Richtung sich der Luxusgüterzyklus in den nächsten zwölf Monaten entwickle.