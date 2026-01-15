Die Aktien von Richemont sind am Donnerstag zwar klar fester in den Handel gestartet, sind dann aber noch innerhalb der ersten Handelsstunde ins Minus gerutscht. Der Schmuck- und Uhrenkonzern hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 trotz hoher Vorjahresbasis den Umsatz kräftig gesteigert und die Vorgaben der Analysten übertroffen. Einmal mehr lief das Geschäft in den Schmuckhäusern auf Hochtouren.