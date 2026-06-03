Der ZKB-Kommentar stand offenbar unter dem Eindruck des Nahost-Konflikts. Er war Ende Februar durch den Angriff der Vereinigten Staaten und Israels auf den Iran erneut hochgekocht und ist nach wie vor nicht gelöst. In der Nacht auf Mittwoch griff der Iran die benachbarten Golfstaaten Kuwait und Bahrain mit Drohnen und Raketen an; das US-Militär nahm eine iranische Militäreinrichtung auf der Insel Qeschm in der Strasse von Hormus ins Visier.