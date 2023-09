Wie aus den Handelsräumen hiesiger Banken zu hören war, sorgten Aussagen des Richemont-Präsidenten Johann Rupert an der Börse für Verunsicherung. Er liess zuvor an der ordentlichen Generalversammlung durchblicken, dass die konstant höheren Preise in Europa mittlerweile auch die Kaufentscheide gut betuchter Kunden beeinträchtigen und auf deren Ausgabefreudigkeit drückten.