Mit einem Kursplus von 2,8 Prozent setzten sich die Titel an die Spitze der Schweizer Standardwerte. Die Agentur Bloomberg hatte unter Berufung auf mit den Beteiligungen von Arnault vertraute Personen berichtet, dass sich der LVMH-Chef persönlich an Richemont beteiligt habe. Es sei unklar, wie gross das Paket sei. Ein Insider sagte, die Beteiligung sei gering und Teil eines breiteren Portfolios von Investitionen der Familie Arnault in börsennotierte Unternehmen.