Die Aktien von Richemont notieren am Montagmorgen etwa 2 Prozent im Minus bei 162,50 Franken. Gewisse Anleger dürften die Gewinne vom Freitag in trockene Tücher bringen, nachdem der Kurs des Luxusgüterkonzerns am Freitag um fast 7 Prozent in die Höhe schoss. Damit summiert sich das Plus im laufenden Jahr auf 20 Prozent.