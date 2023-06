Allerdings war die Steigerung nicht mehr so deutlich wie im Vorjahr. Und der Finanzchef Burkhart Grund wurde deutlich besser entlöhnt als der CEO selbst. Richemont-CEO Jérôme Lambert etwa erhielt fürs Jahr 2022/23 ein Salär in Höhe von 7,98 Millionen Franken nach 7,43 Millionen Franken im Jahr davor, wie aus dem am Mittwoch publizierten Geschäftsbericht hervorgeht. Vor der Pandemie, also im Jahr 2019/20 hatte der Manager allerdings mit 8,06 Millionen noch mehr Lohn erhalten.