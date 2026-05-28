Insgesamt erhielt er Vergütungen in Höhe von 13,6 Millionen Franken nach 11,1 Millionen im Jahr davor. Der Grundlohn des seit Anfang 2025 amtierenden Konzernchefs betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr knapp 2,9 Millionen Franken (Vorjahr: 2,4 Millionen), wie dem am Donnerstagabend publizierten Richemont-Geschäftsbericht zu entnehmen ist. Dazu kamen Vergütungen etwa für Sozialversicherungen, kurz- und langfristige Boni in Bar sowie eine Aktienzuteilung über 4,2 Millionen.