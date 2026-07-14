Für das erste Quartal 2026/27 gehen die Experten für die Schmuck-Division von einem Wachstum von gegen 12 Prozent in Lokalwährungen aus. Die Verkäufe werden auf 4,364 Milliarden Euro geschätzt - nach 3,914 Milliarden Euro im Vorjahresquartal. Im Schlussquartal des Vorjahres hatte der Bereich in Lokalwährungen gar um 16 Prozent zugelegt. Richemont reite nach wie vor auf der Schmuckwelle, hiess es in einem Analystenkommentar.