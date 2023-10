Die Europäische Kommission habe der Transaktion ohne Auflagen zugestimmt, teilte Richemont am Montag mit. Worum geht es: Richemont will 47,5 Prozent an der Online-Tochter Yoox-Net-A-Porter (YNAP) an den britischen Onlinehändler Farfetch abstossen sowie 3,2 Prozent an den langjährigen arabischen Geschäftspartner Mohamed Alabbar. Im Gegenzug erhält Richemont Farfetch-Aktien.