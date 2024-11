Lambert war bereits mehr als 17 Jahre bei Jaeger-LeCoultre in verschiedenen Führungspositionen tätig gewesen, von 2002 bis 2013 war er CEO, wie seinem Linkedin-Profil zu entnehmen ist. «Es ist mir eine grosse Ehre und Freude, zur Grande Maison zurückzukehren, dem Ort, an dem ich zum ersten Mal einen Fuss in die grossartige Welt der Schweizer Uhrmacherei gesetzt habe», lässt sich Lambert in der Mitteilung zitieren.