Am 13. Oktober wird Matthew Ives die Funktion übernehmen. Ives wird direkt an den Chef des Konzernbereichs «Fashion & Accessories Maisons», Philippe Fortunato, rapportieren, wie der Genfer Luxusgüterkonzern am Dienstag mitteilte. Er werde Dunhill mit «seiner Erfahrung in der Luxusgüterbranche in das nächste Kapitel» führen, wird Fortunato in der Mitteilung zitiert.