Am 13. Oktober wird Matthew Ives die Funktion übernehmen. Ives wird direkt an den Chef des Konzernbereichs «Fashion & Accessories Maisons», Philippe Fortunato, rapportieren, wie der Genfer Luxusgüterkonzern am Dienstag mitteilte. Er werde Dunhill mit «seiner Erfahrung in der Luxusgüterbranche in das nächste Kapitel» führen, wird Fortunato in der Mitteilung zitiert.
Der frühere McKinsey-Berater Ives arbeitete mehr als zehn Jahre lang in leitenden Positionen für die Richemont-Schmuckmarken Cartier und Van Cleef & Arpels, zuletzt war er aber während drei Jahren für das britische Juwelierhaus De Beers tätig.
Er löst bei Dunhill Andrew Holmes ab, der die Marke seit Anfang 2024 interimistisch leitet.
(AWP)