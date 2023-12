«Infolge der von Farfetch am 18. Dezember 2023 angekündigten geplanten Transaktion können die Vereinbarungen mit Farfetch, die den im August 2022 angekündigten Transaktionen zugrunde liegen, nicht abgeschlossen werden», erklärte Richemont am Montag. "Der südkoreanische E-Commerce-Riese Coupang hatte am Morgen bekanntgegeben, er wolle Farfetch übernehmen.