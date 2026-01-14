Mehr Margendruck erwartet

Von der ZKB heisst es zudem, der Margengegenwind werde im zweiten Halbjahr klar stärker sein als im ersten - wegen eines negativeren Währungseffektes, eines negativeren Zolleffektes und eines weiter gestiegenen Goldpreises. Dies könne durch die Preiserhöhungen nur teilweise kompensiert werden. Finanzchef Burkhart Grund hatte Mitte November gesagt, die Auswirkungen durch die US-Zölle seien in dem im September zu Ende gegangenen ersten Halbjahr 2025/26 noch gering gewesen. Er bezifferte diese mit gut 50 Millionen Euro. Im zweiten Halbjahr werde ein signifikanter Einfluss erwartet, sagte er damals.