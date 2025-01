YNAP ist Geschichte

Die Online-Tochter YNAP ist in der Rechnung weiter als aufgegebener Geschäftsbereich klassifiziert. Anfang Oktober hatte Richemont - nach langer Käufer-Suche und dem gescheiterten Farfetch-Deal - den Verkauf von YNAP an die Münchner Plattform Mytheresa angekündigt. Die Genfer beteiligen sich an der Käuferin, mussten aber auch rund 1,2 Milliarden abschreiben. Der Abschluss wird im ersten Halbjahr 2025 erwartet, Richemont wird dann früheren Angaben zufolge 33 Prozent an Mytheresa halten.