Weniger Kunden waren in den Shopping-Meilen unterwegs und Shops mussten laut Richemont zeitweise schliessen, da zu viele Mitarbeitenden an Covid erkrankten. Im dritten Quartal brach der Umsatz in Festlandchina um 24 Prozent ein. In der Region Asien-Pazifik nahm er um 9 Prozent ab. Sehr gut hätten sich Märkte wie Südkorea, Singapur oder Australien entwickelt.