Swen Grundmann werde in seiner neuen Funktion als Director of Corporate Affairs dem SEC angehören, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Seine Rolle als Group Company Secretary wird er beibehalten und weiterhin an Johann Rupert berichten. Derweil wird Boet Brinkgreve die neu geschaffene Position des CEO des Labors für Haute Parfumerie und Beauté übernehmen. Er ist seit dem 1. September bei Richemont und war vorher bei DSM Firmenich.