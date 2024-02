Die soliden Trends im vierten Quartal seien auch durch einfachere Vergleichszahlen begünstigt worden und die Sichtbarkeit der Verbrauchernachfrage im ersten Halbjahr 2024 bleibe gering. Das Umsatzwachstum in der Luxusgüterbranche dürfte sich in ersten Quartal 2024 sequentiell verlangsamen, und sie befürchte, dass dies die Stimmung der Anleger weiterhin beeinträchtigen könnte. Wegen der besseren Umsatzdynamik bevorzuge sie im Luxussegment in diesem Umfeld daher weiterhin Richemont. Das Aufwärtspotenzial beträgt 20 Prozent.