Das Umfeld bleibt rauh, so der Tenor unter den Analysten. Das sei aber eigentlich reichlich bekannt, geben die Analysten von Goldman Sachs zu bedenken. Besonders schwach wird neben den Uhrenverkäufen auch die Entwicklung der Profitabilität eingeschätzt. So sei der EBIT um 10 Prozent am Konsens vorbeigeschrammt, heisst es bei Goldman Sachs.