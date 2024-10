Am Donnerstag fallen Swatch an der Schweizer Börse um 1,0 Prozent auf 168,10 Franken und Richemont um 0,8 Prozent auf 125,75 Franken zurück. Der Gesamtmarkt (SMI) liegt indes mit 0,35 Prozent im Minus. Swatch und Richemont hatten bereits am Vortag nach schwachen Zahlen des Konkurrenten LVMH an der Börse Einbussen verbucht.