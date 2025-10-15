Diese wecken Hoffnungen auf eine raschere Markterholung. Die Papiere von Richemont kletterten am Berichtstag um 6,3 Prozent auf 160,55 Franken in die Höhe, Swatch-Inhaber legten gar um 8,0 Prozent auf 172,00 Franken zu, dies in einem freundlichen Gesamtmarkt (SMI: +0,8 Prozent). Richemont hatten in den letzten Tagen geschwächelt, während sich Swatch seitwärts entwickelten. Die bisherige Jahresperformance von Richemont (+16 Prozent) liest sich nach wie vor klar besser als jene von Swatch (+4,2 Prozent).